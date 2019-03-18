Обнаружено вещество для лечения болезни Паркинсона

«Нами обнаружен новый класс веществ, которые не только устраняют симптомы болезни Паркинсона, но и способствуют регенерации нейронов», — рассказал главный научный сотрудник НИОХ Константин Волчо.

Ранее в институте синтезировали вещество, которое возвращало способность двигаться животным с искусственно вызванной болезнью Паркинсона. Однако этот препарат только воздействовал на симптомы, не восстанавливая поврежденную нервную ткань, и ученые продолжили поиск соединений, которые справились бы и с этой задачей.

Им удалось получить производные первого вещества, одно из которых поддерживало выживаемость нейронов, не влияя при этом на рост других тканей, что снимает проблему онкологии. Его эффективность подтвердили эксперименты на мышах.

«Оказалось, что нами достигнут полный успех, нейроны, которые поражаются токсином, практически полностью восстановились. Это означает, что появляется надежда не только на симптоматическую, но и реальную терапию болезни Паркинсона с восстановлением нейронов», — отметил Волчо.

По его словам, продолжение экспериментов на обезьянах сталкивается с финансовыми и этическими ограничениями. При этом нет гарантии, что соединение, эффективное для мышей, подействует на приматов, подчеркнул ученый.

Он заключил, что выходом могли бы стать испытания на клетках людей, страдающих паркинсонизмом, и создание «библиотеки» соединений, эффективных в борьбе с этим заболеванием.