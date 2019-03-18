Ученые назвали опасность умственного труда для женщин

Ученые из Франции в ходе исследований выяснили, что тяжелый умственный труд может повысить риск сахарного диабета у женщин.

В течение 22 лет ученые наблюдали за здоровьем 70 тысяч женщин. Когда специалисты получили данные после наблюдения, они анализировали их около 5 лет. Только после этого они сделали выводы и составили окончательный отчет.

Выяснилось, что женщины, которые считают свою работу умственно тяжелой, более подвержены ускоренному развитию сахарного диабета или уже страдают им. Диабет 2 типа был выявлен примерно у 4 тысяч участниц исследования.

Ученые решили, что тяжелый умственный труд пагубно отражается на женском здоровье. Стресс, полученный в результате чрезмерной умственной нагрузки, повышает риск стремительно развития диабета у женщин.