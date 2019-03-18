Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые назвали опасность умственного труда для женщин 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Франции в ходе исследований выяснили, что тяжелый умственный труд может повысить риск сахарного диабета у женщин.
В течение 22 лет ученые наблюдали за здоровьем 70 тысяч женщин. Когда специалисты получили данные после наблюдения, они анализировали их около 5 лет. Только после этого они сделали выводы и составили окончательный отчет.
Выяснилось, что женщины, которые считают свою работу умственно тяжелой, более подвержены ускоренному развитию сахарного диабета или уже страдают им. Диабет 2 типа был выявлен примерно у 4 тысяч участниц исследования.
Ученые решили, что тяжелый умственный труд пагубно отражается на женском здоровье. Стресс, полученный в результате чрезмерной умственной нагрузки, повышает риск стремительно развития диабета у женщин.
Напомним, что в 1999 году Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала сахарный диабет 2-го типа как метаболическое заболевание, развивающееся из-за нарушения выработки инсулина или сниженной чувствительности организма к действию данного вещества.
Комментарии
Новости , ВОЗ
Читайте также
Видео
Найден источник бодрости вместо кофе
Новости
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Начнётся ли в мире эпидемия кори
Наука
Назван первый признак старения
ЗОЖ
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
Новости ЗОЖ
Что будет, если полностью отказаться от алкоголя
ЗОЖ
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Хирурги вытащили огромный болт из головы мужчины
Новости
Названы главные опасности недосыпания
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение