Что мешает ранней диагностике рака в России

Причиной частой диагностики онкологических заболеваний на поздних стадиях в России зачастую являются пробелы в образовании врачей другой области. Об этом рассказал на форуме «Движение против рака» врач-онколог Андрей Костин , пишет «Коммерсант».

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв подтвердил, что от уровня квалификации медиков смежной специализации во многом зависит выявляемость рака на ранних стадиях. Об этом пишет НСН.

«Да, действительно у всех врачей смежных специальностей, к которым приходят на приём пациенты, должна быть некая онкологическая настороженность. У них должны быть представления об онкологии, как о дисциплине, специальности, они должны знать симптомы основных заболеваний, чтобы заподозрить что-то и отправить пациента к профильному специалисту», — отметил Пылёв.