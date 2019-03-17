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Что мешает ранней диагностике рака в России 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Причиной частой диагностики онкологических заболеваний на поздних стадиях в России зачастую являются пробелы в образовании врачей другой области. Об этом рассказал на форуме «Движение против рака» врач-онколог Андрей Костин, пишет «Коммерсант».
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв подтвердил, что от уровня квалификации медиков смежной специализации во многом зависит выявляемость рака на ранних стадиях. Об этом пишет НСН.
«Да, действительно у всех врачей смежных специальностей, к которым приходят на приём пациенты, должна быть некая онкологическая настороженность. У них должны быть представления об онкологии, как о дисциплине, специальности, они должны знать симптомы основных заболеваний, чтобы заподозрить что-то и отправить пациента к профильному специалисту», — отметил Пылёв.
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