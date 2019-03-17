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Врачи назвали основные симптомы подагры 

ТК «Звезда» + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Подагра — сложная форма артрита — образовывается из-за большого количества мочевой кислоты в крови.
Американские врачи клиники Мэйо (штат Миннесота) рассказали о первых симптомах подагры — заболевания, которое поражает суставы из-за отложения солей мочевой кислоты.
Первым симптомом специалисты назвали сильную боль. По данным медиков, болезнь в большинстве случаев начинается с поражения сустава большого пальца ноги. После чего она распространяется на колени, локти, запястья и пальцы рук.
Так, в первую очередь стоит обратить внимание на покраснение этих участков. В случае развития болезни человеку становится труднее двигать пораженными суставами.
Одной из главных причин развития заболевания назвали неправильное питание, большое количество мяса в рационе, продуктов, содержащих фруктозу, а также алкоголя.
Кроме того, в зону риска попадают люди, больные ожирением.
В тексте медиков отмечается, что подагру может также вызвать высокое кровяное давление, диабет, заболевание сердца или недавно перенесенная операция.
Как следует из исследования врачей, чаще всего подагру диагностируют у мужчин в возрасте от 30 до 50 лет.
Однако, стоит отметить, что наследственная предрасположенность также играет не последнюю роль.
Ранее сообщалось, что от подагры страдала российская певица Юлия Началова. Болезнь суставов у нее диагностировали в 2007 году. Несмотря на лечение, болезнь не удалось остановить.
В субботу вечером пиар-директор Началовой сообщила, что певица скончалась в возрасте 38 лет. Похороны певицы состоятся в четверг, 21 марта.
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