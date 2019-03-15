Врачи осудили кличку «девочка-маугли»

Врачи попросили не использовать по отношению к девочке, найденной в московской квартире в горах мусора, кличку «маугли». Ребенка, который обладает элементарными навыками, нельзя так называть.

Об этом, в частности, заявил главный педиатр департамента здравоохранения столицы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов. Он посетовал на то, что обидное прозвище может травмировать ребенка и пагубно отразиться на его будущем в дальнейшем.

"Я бы не употреблял этот термин. Это такое клише, которое прицепится к ней на всю жизнь. Это дополнительная психологическая травма, учитывая, что девочка потом попадет дальше в социум, и кто как это будет использоваться — это чревато", — заявил Османов.

Он рассказал, что девочка соответствует своему возрасту в плане физического развития, однако пока отстает интеллектуально. Общее состояние ребенка, забытого матерью ребенка, в настоящий момент стабилизировалось и находится в норме.

Мать девочки была задержана, возбуждено дело по статье "покушение на убийство", она находится под стражей.