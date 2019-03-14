Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина выпила таблетки и оказалась парализована 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании женщина попала в больницу с инсультом, вызванным побочным эффектом от приема таблеток. Об этом сообщает издание The Mirror.
Исси Фокс из английского города Кру, графство Чешир, принимала лекарство на протяжении трех месяцев. 8 февраля она неожиданно лишилась способности говорить, когда проводила время с матерью и сыном Фредди.
«Я пыталась произнести какое-то слово на букву "п", но выходило лишь "п-п-п". Потом, по словам мамы, все мое лицо застыло. Я не могла издать ни единого звука»,
— вспоминает она.
Спустя время 28-летняя Фокс вновь заговорила и смогла сказать матери, что у нее инсульт. Та немедленно связалась с отделением неотложной помощи и сообщила о состоянии больной. Медики осмотрели пациентку и направили ее в больницу для оказания медицинской помощи. К тому моменту у нее парализовало руку и левую часть лица.
Врачи подтвердили, что причиной инсульта стал прием лекарственных средств, которые ей прописали в ноябре 2018 года.
«Обследования крови и сердца не выявили отклонений. Ни у кого из членов моей семьи не было инсульта, — объяснила пациентка. — Единственное, что изменилось в моей жизни, — я начала принимать таблетки. За три месяца до инсульта».
Состояние здоровья Фокс почти восстановилось, однако из-за инсульта она потеряла уверенность в себе. По ее словам, лицо периодически искажается, когда женщина пытается улыбнуться.
Последние новости
Названа новая причина для отказа от доллара Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX после катастрофы в Африке Закон о наказании для криминальных авторитетов принят Госдумой
Комментарии2
Новости , Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Хирурги вытащили огромный болт из головы мужчины
Новости
Названы главные опасности недосыпания
ЗОЖ
Из-за чего умер Чайковский на самом деле
Болезни и лекарства
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение