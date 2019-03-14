Женщина выпила таблетки и оказалась парализована

В Великобритании женщина попала в больницу с инсультом, вызванным побочным эффектом от приема таблеток. Об этом сообщает издание The Mirror.

Исси Фокс из английского города Кру, графство Чешир, принимала лекарство на протяжении трех месяцев. 8 февраля она неожиданно лишилась способности говорить, когда проводила время с матерью и сыном Фредди.

«Я пыталась произнести какое-то слово на букву "п", но выходило лишь "п-п-п". Потом, по словам мамы, все мое лицо застыло. Я не могла издать ни единого звука»,

— вспоминает она.

Спустя время 28-летняя Фокс вновь заговорила и смогла сказать матери, что у нее инсульт. Та немедленно связалась с отделением неотложной помощи и сообщила о состоянии больной. Медики осмотрели пациентку и направили ее в больницу для оказания медицинской помощи. К тому моменту у нее парализовало руку и левую часть лица.

Врачи подтвердили, что причиной инсульта стал прием лекарственных средств, которые ей прописали в ноябре 2018 года.

«Обследования крови и сердца не выявили отклонений. Ни у кого из членов моей семьи не было инсульта, — объяснила пациентка. — Единственное, что изменилось в моей жизни, — я начала принимать таблетки. За три месяца до инсульта».

Состояние здоровья Фокс почти восстановилось, однако из-за инсульта она потеряла уверенность в себе. По ее словам, лицо периодически искажается, когда женщина пытается улыбнуться.