Генетики призвали к мораторию на создание ГМ-детей

Технология редактирования ДНК CRISPR была изобретена в 2015 году. Однако последствия генетической модификации зародышевых линий человеческих клеток до сих пор до конца не изучены. Её неэффективность и неопределенность волнует ученых-генетиков по всему миру.

18 опытных ученых опубликовали письмо в Nature. Они призвали к мораторию на клиническое использование генетической модификации зародышевых линий человеческих клеток на пять лет. Генетики считают, что этого времени хватит для того, чтобы доработать способ на столько, чтобы считать его безопасным и эффективным.

Предполагается, что каждая страна сама решит, на какой период времени объявить мораторий. За это время должны быть проведены различные исследования метода в лабораториях, однако без имплантирования полученных эмбрионов суррогатным матерям. Также не будет запрещена генная терапия для взрослых людей, у которых имеются тяжелые наследственные заболевания.