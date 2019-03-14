Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генетики призвали к мораторию на создание ГМ-детей 

runews24.ru 1 час назад
Фото: runews24.ru
Технология редактирования ДНК CRISPR была изобретена в 2015 году. Однако последствия генетической модификации зародышевых линий человеческих клеток до сих пор до конца не изучены. Её неэффективность и неопределенность волнует ученых-генетиков по всему миру.
18 опытных ученых опубликовали письмо в Nature. Они призвали к мораторию на клиническое использование генетической модификации зародышевых линий человеческих клеток на пять лет. Генетики считают, что этого времени хватит для того, чтобы доработать способ на столько, чтобы считать его безопасным и эффективным.
Предполагается, что каждая страна сама решит, на какой период времени объявить мораторий. За это время должны быть проведены различные исследования метода в лабораториях, однако без имплантирования полученных эмбрионов суррогатным матерям. Также не будет запрещена генная терапия для взрослых людей, у которых имеются тяжелые наследственные заболевания.
runews24.ru: последние новости
Итальянские медики назвали четыре признака ухудшения здоровья Россияне смогут пройти тест на ВИЧ на рабочем месте Ученые создали долговечные зубные пломбы
Комментарии1
Новости
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Хирурги вытащили огромный болт из головы мужчины
Новости
Из-за чего умер Чайковский на самом деле
Болезни и лекарства
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение