Хирурги вытащили огромный болт из головы мужчины

Хирурги Красноярска провели уникальную операцию и извлекли из головы пострадавшего огромный болт. Антон Бакулев стоял на остановке, когда мимо проезжал грузовик. Из-под колёс машины вылетел болт и ударил Антона в лицо. Врачи говорят, что мужчине неслыханно повезло: болт едва не попал в глазницу, так что глаз сохранился. Медики обещают, что благодаря титановому импланту внешность Антону вернут, но вот проблемы со зрением у него наверняка останутся, потому что после ранения мужчина ослеп на один глаз.