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Побеждены вызывающие старение генетические паразиты 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Рочестерского университета в США выяснили, что одной из причин старения являются ретротранспозоны LINE1 — участки ДНК, способные перемещаться и размножаться в пределах генома, также называемые мобильными генетическими элементами (MGE). Исследователи сумели подавить их активность у мышей, уменьшив связанное с возрастом хроническое воспаление. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи показали, что LINE1 становятся более активными с возрастом и способствуют развитию воспаления и связанных с этим заболеваний. Также с годами становятся менее эффективными молекулярные механизмы, которые подавляют экспрессию генов и регулируют ретротранспозоны.
Выяснилось, что некоторые копии LINE1 покидают ядро клетки и попадают в цитоплазму. Находящиеся там молекулы, обеспечивающие защиту против вирусов и их ДНК, распознают ретротранспозоны и вызывают «ложную тревогу» в виде воспалительных реакций. Когда исследователи уменьшили активность LINE1 в мышах с помощью ингибиторов обратной транскриптазы — обеспечивающего копирование генетических элементов фермента, — здоровье животных улучшилось, а воспаление уменьшилось.
Использованные в научной работе препараты были изначально разработаны для подавления обратной транскриптазы в клетках людей, инфицированных ВИЧ. Вирус использует фермент для вставки своих генов в геном зараженной клетки. Ожидается, что эта терапия должна помочь в борьбе против патологических состояний, вызванных воспалением, в том числе нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.
Ретротранспозоны LINE1 являются наиболее распространенными в человеческом геноме генетическими паразитами, которые составляют приблизительно 20 процентов ДНК людей. Они не несут никакой полезной функции, однако способны копироваться и вставлять новые копии в геном хозяина. Известно, что они приводят к нестабильности хромосом и раку.
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