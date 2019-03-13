Ученые создали препарат для лечения травм спины

Специалисты из Казанского федерального университета создали препарат, который позволит лечить людей с травмами спинного мозга.

Он состоит из двух генов, защищающих нейроны от гибели и стимулирующих рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон.

Ученые отмечают, что после введения препарата не изменяется ДНК, потому что гены уже присутствуют в организме человека.

Исследователи с помощью нескольких микроинъекций вносят в спинной мозг выше и ниже травмы дополнительные копии активных генов.