Ученые создали препарат для лечения травм спины 

Специалисты из Казанского федерального университета создали препарат, который позволит лечить людей с травмами спинного мозга.
Он состоит из двух генов, защищающих нейроны от гибели и стимулирующих рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон.
Ученые отмечают, что после введения препарата не изменяется ДНК, потому что гены уже присутствуют в организме человека.
Исследователи с помощью нескольких микроинъекций вносят в спинной мозг выше и ниже травмы дополнительные копии активных генов.
В настоящее время препарат успешно прошел тестирование на крысах. В результате эксперимента животные смогли передвигаться на прежде парализованных конечностях, сообщают «Известия».