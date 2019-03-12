Ученые создали долговечные зубные пломбы

Сообщается, что пломбы будут изготавливать из специального материала, который используется для укрепления автомобильных бамперов.

Исследователи утверждают, что данное открытие является революционным, так как новые пломбы претендуют на то, что будут установлены до конца жизни человека. Новый компонент будет устойчивым для воздействия бактерий, что сделает пломбы долговечными.

Напомним, что современные пломбы сохраняются на протяжении 7-10 лет. Авторы исследования использовали адгезивное средство, которое спустя шесть месяцев после использования показывало более высокую прочность — на 30%.