Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые заявили о способности людей жить тысячу лет 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Профессор Обри Ди Грей из Кембриджского университета заявил, что уже к 2030 году ученые смогут продлевать жизнь людей до тысячи лет.
Сам доктор утверждает, что его команда не считает старение и смерть биологическими процессами. По его словам, большинство живых существ в дикой природе просто не доживают до старости. Он заявил, что старение — результат накопления жизненных повреждений, которые приводят к смерти.
Ученые уже нашли бактерии, которые разлагают в нашем организме химические соединения. Осталось отыскать ген, который будет их расщеплять и встроить его в геном человека.
Обри Ди Грей рассказал, что сейчас команда проводит опыты на животных. Если они будут успешно продолжаться, то через 5 лет эксперименты можно будет перенести на людей. По его словам, через 30 лет можно будет начинать массовую терапию по предотвращению старения.
Он утверждает, что не стоит бояться перенаселения и хронических стариков. Люди, которые будут жить тысячу лет, останутся молодыми и здоровыми, поэтому смогут работать всю свою жизнь.
Комментарии
Новости
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Второй человек в мире может вылечиться от ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение