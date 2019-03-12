Ученые заявили о способности людей жить тысячу лет

Профессор Обри Ди Грей из Кембриджского университета заявил, что уже к 2030 году ученые смогут продлевать жизнь людей до тысячи лет.

Сам доктор утверждает, что его команда не считает старение и смерть биологическими процессами. По его словам, большинство живых существ в дикой природе просто не доживают до старости. Он заявил, что старение — результат накопления жизненных повреждений, которые приводят к смерти.

Ученые уже нашли бактерии, которые разлагают в нашем организме химические соединения. Осталось отыскать ген, который будет их расщеплять и встроить его в геном человека.

Обри Ди Грей рассказал, что сейчас команда проводит опыты на животных. Если они будут успешно продолжаться, то через 5 лет эксперименты можно будет перенести на людей. По его словам, через 30 лет можно будет начинать массовую терапию по предотвращению старения.

Он утверждает, что не стоит бояться перенаселения и хронических стариков. Люди, которые будут жить тысячу лет, останутся молодыми и здоровыми, поэтому смогут работать всю свою жизнь.