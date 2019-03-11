Ребенку с больной печенью пересадили орган с раком

В Великобритании ребенок перенес операцию по пересадке печени и заболел раком. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эви Лейтвуд (Evie Latewood) из города Портадаун, Северная Ирландия, появилась на свет абсолютно здоровой. Спустя пять дней после рождения ее родители Натали и Дилан (Nathalie and Dyllan) заметили, что у младенца проблемы со стулом. Врачи осмотрели ребенка и заключили, что девочка нуждается в хирургическом вмешательстве из-за неполноценно сформировавшихся органов.

В ходе успешно проведенной операции доктора соединили печень пациентки с кишечником, однако спустя время у Эви начались приступы рвоты, сопровождающиеся кровяными выделениями. Девочку немедленно госпитализировали в больницу английского города Бирмингем.

Эви нуждалась в трансплантации печени, и менее чем за сутки медики предоставили донорский орган. Врачи предупредили, что донор, женщина 30 лет, умерла из-за глиобластомы, и шансы заражения заболеванием 0,5 процента, пишет The Sun. Родители согласились пойти на риск. В феврале 2018 года Эви перенесла операцию по пересадке печени, а через девять месяцев у девочки обнаружили раковую опухоль в области ребер. В результате обследования выяснилось, что у ребенка рак мозга.

Врачи предполагают, что опухоль появилась после пересадки печени, однако, по их мнению, благодаря этой операции Эви осталась в живых. На данный момент девочка перенесла химиотерапию, но из-за редкого случая заболевания шансы на выздоровление остаются неясными.

В 2018 году сообщалось о жительнице Шотландии Паулине Хант (Pauline Hunt), которой диагностировали рак после того, как она пережила трансплантацию почки. Оказалось, что в материалах донора содержалась агрессивная форма рака, который, попав в организм Хант, быстро распространился на другие органы.