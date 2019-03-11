Россиянка шла в реанимацию, а попала на корпоратив

Жительница Верхнего Уфалея Челябинской области Тамара Столярова пришла в больницу навестить мать и семь часов искала врача, чтобы тот провел осмотр. Медики устроили корпоратив в рабочее время, сообщает 74.ru.

По словам Столяровой, врачи начали праздновать Международный женский день утром 7 марта и не обращали никакого внимания на пациентов. Когда она пришла навестить мать в реанимации, из стационара вышла пьяная женщина. Потом туда вошел мужчина без халата — якобы санитар. К матери Столярову так и не пустили.

После многочасовых поисков квалифицированного медработника к ней вышел анестезиолог-реаниматолог Андрей Жильцов, у которого были нарушены координация и речь. В ответ на замечания Столяровой он заявил, что врач даже в нетрезвом состоянии может оказать помощь.

Женщина обратилась в администрацию больницы, где показала видео происходящего. Столяровой ответили, что коллектив отмечает праздник, после чего она вызвала полицию.

В пресс-службе регионального Минздрава изданию «Такие дела» заявили, что полиция не выявила нарушений в работе больницы. В ведомстве отметили, что для назначения проверки нет подтверждений инцидента.

Мать Столяровой находится в коме.