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Россиянка шла в реанимацию, а попала на корпоратив 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Верхнего Уфалея Челябинской области Тамара Столярова пришла в больницу навестить мать и семь часов искала врача, чтобы тот провел осмотр. Медики устроили корпоратив в рабочее время, сообщает 74.ru.
По словам Столяровой, врачи начали праздновать Международный женский день утром 7 марта и не обращали никакого внимания на пациентов. Когда она пришла навестить мать в реанимации, из стационара вышла пьяная женщина. Потом туда вошел мужчина без халата — якобы санитар. К матери Столярову так и не пустили.
После многочасовых поисков квалифицированного медработника к ней вышел анестезиолог-реаниматолог Андрей Жильцов, у которого были нарушены координация и речь. В ответ на замечания Столяровой он заявил, что врач даже в нетрезвом состоянии может оказать помощь.
Женщина обратилась в администрацию больницы, где показала видео происходящего. Столяровой ответили, что коллектив отмечает праздник, после чего она вызвала полицию.
В пресс-службе регионального Минздрава изданию «Такие дела» заявили, что полиция не выявила нарушений в работе больницы. В ведомстве отметили, что для назначения проверки нет подтверждений инцидента.
Мать Столяровой находится в коме.
9 марта руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей их собственной ленью. Он отметил, что нагруженные медики получают достойную зарплату.
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Новости , Юрий Васильев , Минздрав РФ
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