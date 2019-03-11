Россиян решили проверять на ВИЧ в офисах

Минтруде предложили тестировать россиян на ВИЧ-инфекции на рабочем месте. По мнению экспертов, вирус наиболее распространен среди работающего населения старше 30 лет, сообщают «Известия»

По данным издания, к концу 2019 года ведомство представит ряд методических рекомендаций для работодателей с описанием тестирования на ВИЧ. Особое внимание в них будет отведено профилактическим беседам.

Обследования будут проводиться конфиденциально и на добровольной основе. Несмотря на это, по словам руководителя программ благотворительного фонда «Шаги» Кирилла Барского, сотрудники вряд ли захотят проходить тестирование. Он заявил, что большинство россиян считают себя здоровыми и не видят необходимости в обследованиях.

По словам руководителя федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, около 4 процентов мужчин и 2,5 процентов женщин в возрасте от 30 до 40 лет заражены ВИЧ. Эта возрастная группа редко обращается в поликлиники, поэтому им необходимо проходить тестирование в офисе.

В феврале Роспотребнадзор объявил, что в 2018 году в стране впервые за шесть лет сократилось число выявленных ВИЧ-инфекций. Официально было зарегистрировано 86,5 тысяч пациентов с таким диагнозом, что на 2,1 тысячу меньше, чем годом ранее.