Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач сообщил американцу о его смерти по видеосвязи 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Калифорнии врач сообщил 78-летнему Эрнесту Кинтане о том, что он умирает, по видеосвязи при помощи специального робота. Об этом сообщает ABC News.
Как отмечается, технику привезли в палату к пациенту, и медик дистанционно объявил ему, что он умрет в течение ближайших дней из-за болезни легких.
"Если вы собираетесь сообщить нам нормальные новости, то это приемлемо, но если вы собираетесь сказать, что легкие отказывают, и мы будем давать вам морфий пока вы не умрете, то это должен сделать человек, а не машина", — подчеркнула дочь Кинтаны.
Уточняется, что пациент умер через два дня после того, как его доставили в больницу на машине скорой помощи.
Газета.Ru: последние новости
Ученые сообщили о третьем случае излечения от ВИЧ Российские медики нашли новую мутацию, которая вызывает мышечные и сердечные болезни Умерла "самая грустная слониха" в мире
Новости , телеканал АВС
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Второй человек в мире может вылечиться от ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Тысячи россиян глохнут из-за наушников
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение