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Воду из-под крана в России признали опасной 

Ura.Ru 6 часов назад
Фото: ura.ru
Россия попала в список стран с опасной водопроводной водой. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование
Центра по контролю и профилактики США.
В перечень 187 стран, где туристам опасно пить воду из-под крана, вошли почти все республики бывшего СССР, в том числе Россия, Украина, Литва, Латвия, пишет «Ридус». При этом исследователи уточнили, что неприятности может вызывать не только грязь в воде, но и бактерии, к которым у иностранных туристов нет иммунитета.
Эксперты привели данные Всемирной организации здравоохранения. По информации ВОЗ, грязная вода является причиной заражения холерой, дизентерией, гепатитом А и брюшным тифом. От этих болезней умирает около 800 тысяч человек в год, уточняет агентство Nation News.
При этом безопасной признана водопроводная вода в США, Канаде, Австралии, Японии, Южной Корее и в странах Евросоюза, добавляет телеканал 360.
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Новости , ЕС , ВОЗ , Ридус , Телеканал "360° Подмосковье"
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