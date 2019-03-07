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Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Употребление курительных смесей с помощью электронных сигарет или вейпов повышает риск развития депрессии и инфаркта. Соответствующее заключение на основании проведенного исследования сделали медики из США. Они намереваются представить их на ежегодном конгрессе Американского колледжа кардиологии, проведение которого запланировано в Новом Орлеане.
В исследовании были использованы данные Национального исследования социального здоровья, проводимого в США. В частности, медики использовали показатели за 2014, 2016 и 2017 годы. Среди 96467 американцев были сравнены показатели тех, кто курит обычные сигареты, вейпы или не курит вовсе.
Оказалось, что курение электронных сигарет на 25 процентов повышает шанс развития ишемической болезни сердца, на 34 процента — риск инфаркта, и на 55 процентов — депрессии или тревожных состояний. Медики подчеркнули, что при отсутствии иных факторов риск развития инфаркта у людей, курящих электронные сигареты, составляет 56 процентов, передает издание N+1.
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