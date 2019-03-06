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Неожиданные травмы, которые можно получить в офисе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"
Наиболее распространенные травмы, с которыми чаще всего сталкиваются офисные работники, это растяжения, ушибы и переломы из-за падения с лестницы. В топ лидеров также вошли ожоги от электрочайников и падение со стула.
Но встречаются и менее распространенные. Вот лишь некоторые из них:

Столкновение со стеклянной стеной

В многолюдных опенспейсах ощущение ширины пространства создается благодаря прозрачным перегородкам. Именно так офис можно зонировать, но не скрадывать его визуальный объем.
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Правда, некоторым работникам офиса такое дизайнерское решение не по нраву. Задумавшись о чем-то своем, человек может банально не увидеть стеклянную стену перед ним и получить ушиб головы.

Перелом лодыжки и сотрясение мозга в женском туалете

Некоторые женщины, в порыве сохранить свою гигиеническую неприкосновенность, унитаз используют достаточно грубым образом. Они встают на его края и тем самым подвергают себя риску сломать лодыжку. Если в середине рабочего дня в травпункт привезли девушку, доктора уже знают, что надо выявить, нет ли у нее сотрясения головного мозга. Казалось бы, какая тут взаимосвязь?
Дело в том, что, запираясь изнутри, дамы встают на унитаз, падают с него, получают травму ноги и не могут сами выбраться из кабинки. Им на помощь приходит человек, способный выбить дверь. В момент удара запертая изнутри сотрудница и получает сотрясение мозга.

"Туннельный" синдром

Попросту говоря, это защемление срединного нерва в запястье. Этому заболеванию подвержены все, кто подолгу набирает тексты на клавиатуре, находясь в одном и том же положении.
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Избежать этого можно, делая своевременные и систематические перерывы.
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