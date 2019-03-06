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Ученые выяснили, с чем связаны нарушения памяти 

runews24.ru 2 часа назад
Фото: runews24.ru
Специалисты установили, что уровень эстрогена зависит от взаимодействия между отдельными клетками мозга. Если эта связь слабая, то происходит нарушение мыслительных функций, в частности, начинает хуже работать память.
Ученые выяснили, что эстроген, который вырабатывает мозг, необходим для поддержания нейробиологического механизма, имеющего связь с образованием воспоминаний.
Данную гипотезу подтвердили с помощью экспериментов на лабораторных мышах. Грызуны с искусственно заниженным уровнем эстрогена значительно хуже ориентировались в лабиринте и запоминали его ходы.
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