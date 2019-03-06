Названа польза сна в борьбе с раком и старением

Ученые Университета имени Бар-Илана в Израиле выяснили, что сон способствует восстановлению ДНК в клетках, что препятствует преждевременному старению и развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования биологи прибегли к трехмерной покадровой съемке нейронов живых рыбок данио-рерио (Danio rerio) с помощью микроскопии высокого разрешения, что позволило им визуализировать процессы, происходящие с хромосомами во время суточных циклов. Оказалось, что во время бодрствования происходит накопление повреждений в ДНК, чье количество может достигать небезопасного уровня.

По словам ученых, сон поддерживает функции клеточного ядра, повышая динамику хромосом и активируя системы восстановления генетического материала в каждом отдельном нейроне. Эта важная роль позволила данному физиологическому состоянию развиться и сохраниться в процессе эволюции, несмотря на то, что спящие животные подвергаются большей опасности со стороны хищников.

Повреждение ДНК является одни из основных процессов, которые приводят к старению и смерти клеток. Однако в некоторых случаях дефектные клетки могут избежать гибели, становясь злокачественными и неконтролируемо размножаясь внутри здоровых тканей.