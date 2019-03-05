Тысячи россиян глохнут из-за наушников

В России и мире становиться больше людей с нарушением слуха. Так 10 лет назад в нашей стране насчитывалось более 10 млн глухих и слабослышащих. Сейчас эта цифра приближается к 13 млн Одна из причин — так называемая небезопасная практика слушания.

Громкие звуки сопровождают современного человека повсюду. Музыка в наушниках, концерт на стадионе, спортивные матчи, даже шум метро и электропоездов. Всё это разрушает барабанные перепонки. По оценкам ВОЗ , 1.1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены глухоте из-за внешних фактов. В России около 30% школьников страдают нарушениями слуха по этой же причине. Чтобы не терять слух, необходимо избегать чрезмерно громких звуков, — советуют врачи.

«Чтобы не было негативного воздействия на органы слуха, звук не должен превышать 110 децибел. Музыку такой громкости можно слушать не более 10 минут. Проверить громкость можно, установив на мобильном телефоне специальное приложение», — рассказал News.ru Георгий Таварткиладзе, директор РНКЦ АиС ФМБА России, профессор.

Особенно вредны так называемые вакуумные наушники, которые вставляются в уши очень глубоко — отметил профессор. Звук в них более качественный, не имеющий посторонних шумов. Но и барабанные перепонки страдают сильнее. Для органов слуха — это самый опасный вид наушников.

В норме мышцы слухового прохода служат защитой от громких звуков для внутреннего уха (орган слуха, расположенный в черепной коробке-ред.). Под воздействием громких звуков эта функция снижается. Громкая музыка поражает клетки, отвечающие за восприятие звука и передачу импульсов в мозг. Снижается слух.

По прогнозам экспертов, к 2030 году глухотой будет страдать почти 630 миллионов человек. А к 2050 году эта цифра может увеличиться до 900 миллионов. Другие причины проблем со слухом — это генетические нарушения, хронические инфекции уха, а также воздействие лекарственных препаратов.

Представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович напомнила о другой проблеме: так называемая старческая тугоухость (пресбиакузис). После 50−60 лет чаще всего случаются возрастные нарушения слуха. Чем раньше болезнь обнаружиться, тем больше шансов её вылечить. Поэтому проверять слух в пожилом возрасте необходимо каждый год.