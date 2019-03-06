Найдено лекарство от ВИЧ

Второй пациент с начала эпидемии ВИЧ-инфекции может быть излечен от вируса, сообщает газета New York Times

По данным газеты, так называемый "лондонский пациент", имя которого не разглашается, станет вторым человеком после "берлинского пациента" Тимоти Рэя Брауна , которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 12 лет назад. Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга.

Донором "лондонского пациента" стал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает его организм неуязвимым для ВИЧ. Пересадка костного мозга была проведена в мае 2016 года, а с сентября 2017 года пациент прекратил принимать антиретровирусные препараты. Таким образом более полутора лет пациент находился без терапии, и в его организме не были обнаружены инфицированные клетки, что дает основание полагать, что пациент полностью излечился от ВИЧ.

Как сообщает газета, ученые намерены опубликовать свой доклад во вторник в журнале Nature и представить некоторые подробности этого случая на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Сиэтле, штат Вашингтон.