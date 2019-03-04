В грудном молоке обнаружили грибки

Испанские исследователи открыли наличие в микробиоме грудного молока клетки грибов. Это подтверждает, что некоторые грибки и бактерии входят в группу пробиотиков — элементов, необходимых для слаженной работы кишечника младенца. Результаты были опубликованы в Applied and Environmental Microbiology.

Ранее уже было показано, что наличие бактерий в грудном молоке необходимо для правильного развития. Первые колонизаторы начинают осваивать организм человека еще до его рождения. Контакт с бактериями происходит еще в утробе матери, где в плаценте, околоплодных водах, пуповинной крови и первичном кале обнаружены следы бактерий.

«Мы продемонстрировали присутствие дрожжей и других грибков в грудном молоке здоровых матерей. Этот открытие подтверждает гипотезу о том, что грудное молоко может быть важным источником микроорганизмов для подрастающего ребенка», — комментирует исследование Мария Кармен Колладо, ведущий автор статьи, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник института агрохимии и пищевых технологий Валенсии.

Изначально ученые задались вопросом, различается ли состав грудного молока в зависимости от региона проживания, диеты и образа жизни кормящей матери. Для проведения эксперимента ученые собрали образцы в Испании, Финляндии, Китае и Южной Африке. Полученные результаты подтвердили наличие грибков в грудном молоке на разных континентах, что подтверждает его потенциальную роль в поддержании микробиоты кишечника младенца.

При анализе на наличие грибковой ДНК более 70% испанских и южноафриканских образцов дали положительный результат, в то время как только 45% китайских и 35% финских обнаружили ее присутствие. Несмотря на сходство микобиома грудного молока во всех четырех странах, некоторые различия имели место быть. Примечательно, что роды Malassezia и Davidiella — наиболее распространенные. Вместе с Sistotrema и Penicillium эти грибки присутствуют в грудном молоке вне зависимости от региона.

Пока говорить о том, каким образом микобиом попадает в грудное молоко, сложно. К примеру, Malassezia селятся, как правило, близ сальных желез матери, а Davidiella — в матке. Дрожжи Saccharomyces богато представлены в желудочно-кишечном тракте.

«В настоящее время некоторые виды дрожжей используются в качестве потенциальных пробиотиков для укрепления здоровья малышей, — говорит доктор Колладо. — Наиболее распространенным из них — Saccharomyces boulardii. Наше исследование установило значительно большее разнообразие грибков, которые потенциально могут использованы для лечения дисбаланса кишечной микрофлоры».

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