Почему люди с трудом испытывают чувство счастья

Американские ученые рассказали об одном из симптомов недостатка витамина D.

По словам специалистов, ключевую роль в пониженном или повышенном содержании компонента играет солнечный свет. Его хроническое отсутствие приводит к стабильно плохому настроению и утраты способности испытывать радость в целом, а также развивает общий пессимистический настрой. Все эти симптомы входят в так называемую депрессивную триаду.

К таким выводам удалось прийти после анализа данных большого числа пожилых пациентов: уровень витамина D был в среднем на 15 процентов ниже у тех больных, кто испытывает упаднические настроения.

Стоит отметить, что источниками полезного элемента также являются: жирная морская рыба, яичные желтки и злаки. Об этом пишет Planet Today.