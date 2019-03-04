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Почему люди с трудом испытывают чувство счастья 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Американские ученые рассказали об одном из симптомов недостатка витамина D.
По словам специалистов, ключевую роль в пониженном или повышенном содержании компонента играет солнечный свет. Его хроническое отсутствие приводит к стабильно плохому настроению и утраты способности испытывать радость в целом, а также развивает общий пессимистический настрой. Все эти симптомы входят в так называемую депрессивную триаду.
К таким выводам удалось прийти после анализа данных большого числа пожилых пациентов: уровень витамина D был в среднем на 15 процентов ниже у тех больных, кто испытывает упаднические настроения.
Стоит отметить, что источниками полезного элемента также являются: жирная морская рыба, яичные желтки и злаки. Об этом пишет Planet Today.
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