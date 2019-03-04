Названы продукты, избавляющие от головной боли

Врачи рассказали, какие продукты помогают при мигрени и головной боли.

По словам медиков, при головной боли нужно выпить нежирное молоко. В нем содержатся калий и кальций, которые помогут избавиться от болевых ощущений. Также поможет и рыба. В ней есть витамины В12, B9, B6 и омега-3-ненасыщенные кислоты.

Медики сообщили, что причина головной боли может быть в пониженном уровне сахара. Нормализовать его можно калием и водой, которые в большом количестве содержатся в фруктах, сообщается в издании «Южный федеральный».