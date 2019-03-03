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Ученые: секс поможет вылечить простуду и другие болезни 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Исследования ученых позволили сделать вывод, что секс способен излечить некоторые болезни. Полный список и «инструкцию по использованию» опубликовал журнал Change Health.
В исследовании приняли участие 111 человек. По результатам анализов и опросам выяснилось, что уровень иммуноглобулина A на 30% выше других имеют те, кто занимается сексом регулярно. Именно это позволяет организму стать более устойчивым к инфекциям, а если простуда все-таки свалила с ног, она проходит гораздо быстрее.
Более 60% респондентов отметили, что занятия любовью помогают избавиться от головной боли. Во многом это обусловлено усиленной выработкой эндорфинов. Увеличение количества половых актов с партнером позволяет также избавиться от бессонницы, некоторых симптомов депрессии, а также расслабиться и повысить самооценку.
Регулярные занятия любовью значительно снижают риск инфарктов и инсультов. Секс является отличной физической нагрузкой, тренирующей сердечную мышцу, улучшающую кровообращение и повышающую общий тонус организма.
По данным медиков, за минуту поцелуя партнеры сжигают по 5 калорий, а за час секса — от 100 до 200 калорий.
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