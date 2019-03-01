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В России стали чаще диагностировать рак груди 

Letidor.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
За последние пять лет статистика выросла почти на 20%.
Минздрав обнародовал статистику по онкологическим заболеваниям жителей России. Сообщатся, что за последние годы стали почти на 20% чаще диагностировать рак груди у женщин. Так, в 2017 году это заболевание было выявлено у 70569 человек. Для сравнения, в 2012-м было зафиксировано 59037 случаев, — сообщает RT. По свежим данным Росстата, именно новообразования являются основной причиной смерти женщин в России.
Кроме этого, в Минздраве предоставили данные по мужской онкологии. По сообщениям ведомства, у сильного пола чаще всего выявляются новообразования в области трахеи, бронхов и легких. За пять лет статистика мужской онкологии увеличилась на 8,7%.
"За последние годы в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, что связано с увеличением доли активного выявления злокачественных новообразований и проведением скрининговых методов диагностики для раннего выявления онкологических заболеваний", — сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Новости , Минздрав РФ
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