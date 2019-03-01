Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рак молочной железы стали чаще выявлять в России 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В России за пять лет на 19,5 процентов стали чаще диагностировать рак молочной железы. В 2017 году было выявлено 70,5 тысячи случаев. Об этом сообщает Минздрав.
У мужчин выявляют злокачественные новообразования в области трахеи, бронхов, легкого. С 2012 по 2017 годы показатель заболеваемости увеличился на 8,7 процента.
Всего в 2017 году было зарегистрировано 617,1 тысячи человек, имеющих злокачественные новообразования. Заболевания выявляются при помощи скрининговых методов диагностики для раннего выявления онкологических заболеваний, сообщает RT.
Вечерняя Москва: последние новости
Медики назвали основные симптомы образования тромбов Продолжительный сон по выходным оказался вредным для здоровья Названа основная причина смерти женщин в России
Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Названы самые вредные для здоровья каши
ЗОЖ
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
Народная медицина
Главные опасности скачков атмосферного давления
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение