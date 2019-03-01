Рак молочной железы стали чаще выявлять в России

В России за пять лет на 19,5 процентов стали чаще диагностировать рак молочной железы. В 2017 году было выявлено 70,5 тысячи случаев. Об этом сообщает Минздрав.

У мужчин выявляют злокачественные новообразования в области трахеи, бронхов, легкого. С 2012 по 2017 годы показатель заболеваемости увеличился на 8,7 процента.

Всего в 2017 году было зарегистрировано 617,1 тысячи человек, имеющих злокачественные новообразования. Заболевания выявляются при помощи скрининговых методов диагностики для раннего выявления онкологических заболеваний, сообщает RT.