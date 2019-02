Зафиксировано рождение загадочных детей-химер

Австралийские ученые описали редкий случай рождения полуидентичных химерных близнецов, которые сформировались из одной яйцеклетки и нескольких сперматозоидов. Точный механизм формирования таких эмбрионов остается загадкой. Статья исследователей опубликована в The New England Journal of Medicine.

По словам специалистов, результаты УЗИ матери, сделанного во время беременности, показали одну сформировавшуюся плаценту и несколько амниотических мешков, что указывало на развитие идентичных близнецов. Однако ультразвуковое исследование, проведенное на 14 неделе, показало, что дети были разных полов.

Как правило, близнецы бывают двух типов. Разнояйцевые (гетерозиготные) близнецы являются результатом оплодотворения двух и более яйцеклеток матери, а однояйцевые (гомозиготные) развиваются из одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом и разделившийся на две копии в ходе естественного клонирования. Однако возможен и третий вариант — полузиготные близнецы (англ. sesquizygotic), и до сих пор науке был известен один единственный случай появления их на свет в 2007 году в США.

Оба американских полузиготных близнеца обладали как клетками с двойным набором X-хромосом, так и клетками с X— и Y-хромосомой. При этом один из детей оказался интерсексом, то есть имел половые признаки, характерные для обоих полов. Австралийские близнецы, родившиеся в 2014 году, также являются химерными, то есть имеют клетки с разными генотипами, однако физиологически не являются интерсексами.

Результаты анализа клеток, выделенных из амниотических мешков, показали, что материнская ДНК у близнецов идентична на 100 процентов, но их отцовская ДНК совпадала только на 78 процентов. Исследователи склонны считать, что это произошло из-за того, что яйцеклетка была оплодотворена сразу двумя сперматозоидами. Три набора хромосом были разделены между группами клеток, образовавшимися при дроблении зиготы, а последующие деления привели к формированию двух эмбрионов.

Ученые полагают, что появление полуидентичных близнецов происходит чаще, чем считается, и усовершенствование методов скрининга позволят распознать больше таких случаев.