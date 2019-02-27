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Скворцова призвала изменить организацию медпомощи 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Скворцова стала автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" — "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Скворцова сообщила, что в последние годы в России удалось значительно увеличить продолжительность жизни. По ее словам, темпы роста этого показателя в РФ являются одними из самых высоких в мире, за 15 лет они выросли на восемь лет, до 73 (72,7).
"В ближайшие 12 лет Россия может войти в клуб стран 80+. Что для этого нужно? Прежде всего — изменить идеологию и логистику организации медицинской помощи. Наполнить ее современным содержанием. Речь идет не только об обновлении инфраструктуры, переоснащении или строительстве новых объектов. Перед нами стоит комплексная задача — равномерно увеличить продолжительность каждого из периодов жизни: и детства, и юности, и активной зрелости, и, соответственно, уже старших возрастных категорий", — написала она.
Скворцова добавила, что профилактика заболеваний является ключом к основным этапам реализации проекта "Здравоохранение".
Она отметила, что регулярные скрининги здоровья, вакцинация, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, коррекция факторов риска вносят не менее 60% в сохранение здоровья и продление жизни человека.
"Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья в ближайшие пять лет должно стать снижение показателя смертности трудоспособных мужчин в возрасте 16-59 лет с 709 до 530 человек на 100 тысяч населения и снижение женской смертности в возрасте 16-54 лет с 207 до 188 человек на 100 тысяч населения", — отметила министр.
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Новости , Дмитрий Медведев , Вероника Скворцова , РИА Новости
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