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Названы самые популярные среди россиян лекарства 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
С начала года россияне чаще всего покупали лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (самые распространённые — грипп и ОРВИ).
Эта группа препаратов занимала самую большую долю от общих продаж за январь 2019 года — 17%, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group (проводит мониторинг аптечных продаж по всей стране), с которыми ознакомился RT.
На втором месте — лекарства для нормализации работы пищеварительного тракта и обмена веществ (16,7%).
Также в пятёрку лидеров попали препараты для лечения заболеваний нервной системы (16%), лекарства для сердца и сосудов (12%) и средства от проблем с кожей (10%).
Всего в январе было продано 435,2 млн упаковок различных лекарственных препаратов. Это на 7% меньше, чем в декабре, и на 3% больше, чем в январе 2018 года, уточняют аналитики.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дефицит лекарств и повышение цен на них россиянам не грозят.
По его словам, на поддержку тех, кто получает льготные лекарства, будет направлено около 150 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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Новости , Болезни и лекарства , Видео , Дмитрий Медведев
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