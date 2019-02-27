Названы самые популярные среди россиян лекарства

С начала года россияне чаще всего покупали лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (самые распространённые — грипп и ОРВИ).

Эта группа препаратов занимала самую большую долю от общих продаж за январь 2019 года — 17%, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group (проводит мониторинг аптечных продаж по всей стране), с которыми ознакомился RT.

На втором месте — лекарства для нормализации работы пищеварительного тракта и обмена веществ (16,7%).

Также в пятёрку лидеров попали препараты для лечения заболеваний нервной системы (16%), лекарства для сердца и сосудов (12%) и средства от проблем с кожей (10%).

Всего в январе было продано 435,2 млн упаковок различных лекарственных препаратов. Это на 7% меньше, чем в декабре, и на 3% больше, чем в январе 2018 года, уточняют аналитики.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дефицит лекарств и повышение цен на них россиянам не грозят.

По его словам, на поддержку тех, кто получает льготные лекарства, будет направлено около 150 млрд рублей.