Создан быстрый способ диагностики рака мозга

Коллектив специалистов из МГТУ им. Н. Э. Баумана , Института нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко и Института общей физики им. А. М. Прохорова разработали способ диагностики рака мозга, который позволяет локализовать опухоль в четыре раза быстрее.

В основу метода легло применение терагерцевого излучения. Специальный спектрограф снабжает медиков информацией о размерах и границах опухоли непосредственно во время операции.

Заведующий лабораторией ИОФ РАН им. А. М. Прохорова Кирилл Зайцев отмечает: исследование одного фрагмента опухоли с помощью нового метода займет до пяти минут, что минимум в четыре раза быстрее, чем сейчас.