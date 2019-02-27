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Создан быстрый способ диагностики рака мозга 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Коллектив специалистов из МГТУ им. Н. Э. Баумана, Института нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко и Института общей физики им. А. М. Прохорова разработали способ диагностики рака мозга, который позволяет локализовать опухоль в четыре раза быстрее.
В основу метода легло применение терагерцевого излучения. Специальный спектрограф снабжает медиков информацией о размерах и границах опухоли непосредственно во время операции.
Заведующий лабораторией ИОФ РАН им. А. М. Прохорова Кирилл Зайцев отмечает: исследование одного фрагмента опухоли с помощью нового метода займет до пяти минут, что минимум в четыре раза быстрее, чем сейчас.
Качество диагностики при использовании данного метода значительно выше, это повышает эффективность лечения пациентов с недоброкачественными опухолями, сообщают «Известия».
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