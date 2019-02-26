Что грозит обладателям «неудачной» группы крови

В Японии обнаружили, что носители одной из групп крови при получении механических травм находятся в большей опасности, чем остальные, поскольку рискуют умереть от кровотечения.

В ходе исследования специалисты изучили порядка 900 историй болезни, сообщает МедикФорум. Оказалось, что обладатели первой группы крови в случае получения серьёзной травмы могут погибнуть с большей вероятностью, чем обладатели остальных групп крови. По подсчётам учёных, смертность пациентов с первой группой крови при получении тяжёлых механических повреждений составляет 28%, тогда как у раненых с прочими группами крови она составила 11%.

«Люди с первой группой крови наиболее уязвимы при различных травмах. У этой группы крови плохая свертываемость и потому выше риск умереть от кровотечения», — объяснили специалисты.

При этом у обладателей 2, 3 и 4 групп выше уровень холестерина, а потому больший риск образования тромбов и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.