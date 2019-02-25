Ученый рассказал об опасности глюкозы 

Доктор биологических наук, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Алексей Одинец рассказал о влиянии глюкозы на организм человека.
Глюкоза может нанести серьезный вред организму человека. Так считает доктор биологических наук, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Алексей Одинец.
По его словам, чрезмерное употребление глюкозы приводит к поражению мелких сосудов, потере чувствительности, поражению костей и почек и даже к снижению интеллекта.
«Глюкоза токсична. Начинается поражение мелких сосудов. Наиболее это очевидно на ногах. То есть ноги теряют чувствительность. Сосудистые заболевания, начинают поражаться кости, суставы. Почки, глаза. Естественно, мозг. То есть снижается интеллект, и мышление человека становится упрощенным», — пояснил Одинец в программе «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда».