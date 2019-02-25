Ученый рассказал об опасности глюкозы

Доктор биологических наук, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Алексей Одинец рассказал о влиянии глюкозы на организм человека.

Глюкоза может нанести серьезный вред организму человека. Так считает доктор биологических наук, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Алексей Одинец.

По его словам, чрезмерное употребление глюкозы приводит к поражению мелких сосудов, потере чувствительности, поражению костей и почек и даже к снижению интеллекта.