Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученый рассказал об опасности глюкозы 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Доктор биологических наук, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Алексей Одинец рассказал о влиянии глюкозы на организм человека.
Глюкоза может нанести серьезный вред организму человека. Так считает доктор биологических наук, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Алексей Одинец.
По его словам, чрезмерное употребление глюкозы приводит к поражению мелких сосудов, потере чувствительности, поражению костей и почек и даже к снижению интеллекта.
«Глюкоза токсична. Начинается поражение мелких сосудов. Наиболее это очевидно на ногах. То есть ноги теряют чувствительность. Сосудистые заболевания, начинают поражаться кости, суставы. Почки, глаза. Естественно, мозг. То есть снижается интеллект, и мышление человека становится упрощенным», — пояснил Одинец в программе «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда».
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые назвали главную опасность соли Яркий экран смартфона «испек» глаза девушки Крепкие сердцем: врачи Центра имени Бакулева обследовали ветеранов военной контрразведки
Новости , РАН , ТК "Звезда"
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение