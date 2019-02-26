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Привет из прошлого: болезни, которые возвращаются 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Британские врачи бьют тревогу: в Англии участились случаи обращений с болезнями, которые были распространены в Викторианскую эпоху (1837-1901 годы). И сегодня поданные Елизаветы II страдают от рахита, цинги и скарлатины.
С 2017 по 2018 год зарегистрирован 284 901 заболевший — статистика приведена по всем трем недугам. Это на 24 процента больше, чем годом ранее. Чаще всего от недугов Викторианской эпохи страдают маленькие дети. Что удивительно, более девяти тысяч человек поступили в больницы с подозрением на «недоедание».
Педиатр Московского института педиатрии и детской хирургии Елена Кешишян считает, что определение «Болезни Викторианской эпохи» — это не более чем красивое название.
— Например, скарлатина всегда была, есть и будет. Ее вызывает бактерия стрептококк. В России тоже нередки случаи заражения скарлатиной, — отметила врач.
При этом она сомневается, что в Европе свирепствует цинга. Кешишян отметила, что сейчас врачи столкнулись с новой похожей проблемой, природа которой еще не изучена.
— Дело в том, что у детей повально регистрируют проблемы с нарушением зубной эмали, кариесом. Страдают молочные зубы. Симптомы очень похожи на цингу, но это совершенно другая болезнь. Пока что врачи ломают голову над тем, откуда она взялась. Возможно, это связано с питьевой водой или с какими-то продуктами питания. Но болезнь регистрируется по всему миру, — объяснила врач.
Специалисты сейчас стараются найти причины, по котором возникают тяжелые повреждения молочных зубов.
Елену Кешишян удивил факт того, что современные дети продолжают страдать рахитом, но нашла этому объяснение.
— Если в России мамочки в обязательном порядке много гуляют с детьми, то в Европе картина другая. Я часто бываю за границей и могу сказать, что там все совершенно по-другому. Детей на улице не увидишь ни в полдень, ни вечером. Детские площадки пустуют, — рассказала о своих наблюдениях эксперт.
Врач объяснила: прогулки очень важны для развития детей, особенно для грудничков, чье питание ограничивается материнским молоком или смесями. Ребенок обязательно должен много дышать свежим воздухом и получать витамин D от солнечного света. Что же касается более взрослых детей, педиатр посоветовала включать витаминную добавку в рацион и следить за количеством углеводов в меню. Чем больше их поступает в организм — тем хуже усваивается витамин D.
Педиатр подвела итог: все перечисленные болезни связаны с развитием, а не деградацией цивилизации. Эксперт отметила, что всевозможные модные течения в образе жизни и питании, если к ним подходить разумно и грамотно, не сказываются на здоровье детей пагубно.
— Даже для детей приверженцев вегетарианства уже придумано множество продуктов, которые помогают развивать метаболизм не однобоко, а полноценно. Они заменяют животный белок. Конечно, стоят они не дешево, — заключила врач.
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