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Ученые нашли способ «отключить» пищевую аллергию 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Американские специалисты из Мичиганского университета совершили важное открытие: они научились "отключать" аллергию на продукты питания у людей, выявив основную причину ее возникновения.
Как оказалось, всему виной тучные клетки. Специалисты выяснили, что их работу можно контролировать при помощи клеточного рецептора CRF2 или, говоря научным языком, кортикотропин-рилизинг-фактора 2.
Данное вещество, как определили медики, способно контролировать уровень гистамина, который выделяет та самая тучная клетка. Манипуляция веществом производится с помощью медикаментозных средств, пишет iReactor.
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