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Тостеры и камины признали смертельно опасными 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Приготовление еды может серьезно навредить здоровью, если продукты не варить и не запекать, а жарить — к такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо.
Они измерили количество вредных частиц РМ2.5, которые способны проникать из легких в кровоток, во время обычных кухонных процедур, сообщает The Daily Mail.
Оказалось, что уровень загрязнения после приготовления ужина достиг 200 микрограммов на кубический метр. Для сравнения — в центре Лондона этот показатель составляет 15,2 микрограммов, а максимально допустимый уровень, согласно рекомендациям ВОЗ — не более 10.
Испарения от плит сохраняются в кухнях в течение как минимум одного часа. Поэтому эксперты посоветовали установить вентиляцию или хотя бы чаще проветривать помещение.
Загрязняющие частицы могут откладываться в таких органах, как сердце, печень, легкие и мозг и способствуют развитию различных заболеваний, в том числе рака легких и инсульта.
Ученые также отметили, что одним из самых опасных приборов в доме является тостер. Он начинает испускать вредные частицы с момента включения, нагревая не только хлеб, но и оставшиеся внутри грязь и масло. Так в воздух попадает, в частности, этанол — побочный продукт дрожжей.
Также авторы исследования рекомендовали осторожнее относиться к использованию дровяных печей, ароматических свечек и разнообразных аэрозолей — чистящих или косметических средств. Они могут спровоцировать приступ астмы и повышают риск сердечных заболеваний.
Предыдущие научные работы показали, что сами по себе жареные продукты опасны для здоровья и повышают риск преждевременной смерти.
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