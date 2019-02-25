Названы самые «здоровые» страны

Агентство Блумберг составило рейтинг стран по уровню здоровья населения.

Лидером списка стала Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Следом за ней расположись Италия, возглавлявшая список в прошлом году. В десятку также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Россия поднялась на пять строчек и оказалась на 95-м месте.

Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.