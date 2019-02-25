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Названы самые «здоровые» страны 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Агентство Блумберг составило рейтинг стран по уровню здоровья населения.
Лидером списка стала Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Следом за ней расположись Италия, возглавлявшая список в прошлом году. В десятку также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Россия поднялась на пять строчек и оказалась на 95-м месте.
Рейтинг составлен на основе статистики Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. При составлении списка учитывались различные факторы и риски.
Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.
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Новости , В мире , Европа , ООН , ВОЗ , Всемирный Банк , Bloomberg
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