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Названа новая опасность соли 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Lenta.ru -
Ученые технического университета Мюнхена (Германия) выяснили, что отложения поваренной соли в организме человека способствуют развитию аллергических реакций. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом — хроническим аллергическим заболеванием. Оказалось, что уровень натрия на пораженных участках кожи оказался в 30 раз выше нормы.
Исследователи определили, что хлорид натрия заставляет Th2-клетки вырабатывать повышенное количество белков интерлейкина-4 (IL-4) и интерлейкина-13 (IL-13). В результате развиваются воспалительные заболевания кожи, включая атопический дерматит.
Th2-клетки представляет собой субпопуляцию хелперных T-клеток CD4+. Когда наивная Т-клетка, то есть клетка, которая не контактировала с антигеном, активируется В-лимфоцитами, она превращается в Th2 и начинает продуцировать большое количества антител и цитокинов, участвующих в воспалительных реакциях. Показано, что в присутствии больших концентраций соли Т-клетки начинают обратимо трансформироваться в Th2.
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