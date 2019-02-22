Подробности смертельной зомби‐эпидемии в США

Когда-то ожившие трупы-каннибалы были одними из самых кошмарных кинообразов. Сегодня зомби стали популярными героями компьютерных игр и уличных фестивалей — их практически перестали бояться. А зря, ведь они действительно существуют и представляют угрозу для человечества.

Эта болезнь была открыта более полувека назад, но число зараженных ей особей только недавно стало серьезно беспокоить экспертов. С начала года загадочный вирус распространился по территории 24 штатов США, его жертвами стали тысячи умерших в мучениях оленей.

О людях речи не идет. Пока. Специалисты по заразным заболеваниям бьют тревогу и просят жителей штатов, охваченных «зомби-чумой», быть крайне осторожными и не употреблять в пищу подозрительное мясо.

Что происходит

Как и болезнь Крейтцфельдта — Якоба (более известна как коровье бешенство), смертельный олений вирус связывают с чудовищно опасными патогенами, которые называются прионы. Попадая в организм, прионы приводят к мутации нормальных белков и запускают механизм самоуничтожения клеток организма.

Другое название вируса — хроническое истощающее заболевание (ХИЗ). Поражая головной и спинной мозг животного, он приводит к потере координации, падению веса и росту агрессии. Звучит знакомо? Охотники, сталкивавшиеся с зомби-оленями, уверяют, что те действительно похожи на оживших мертвецов — естественно, парнокопытных и рогатых.

«Это инфекционное неврологическое заболевание вызывает дегенерацию мозга, приводит к истощению, своеобразному поведению, потере функций организма и в конечном счете к смерти», — описывают его исследователи из Государственного университета Колорадо.

Самое страшное в этой заразе — практически стопроцентная летальность. От заражения до появления первых симптомов могут пройти годы, но животное с самого начала практически обречено. Ситуация осложняется тем, что зараза потенциально может передаваться людям. Во всяком случае, так утверждают дипломированные специалисты.

«Существует вероятность того, что в ближайшие годы будут задокументированы случаи заражения ХИЗ, причем они будут связаны с употреблением зараженного мяса. Вполне возможно, что это будут не изолированные случаи, а весьма большое число», — утверждает глава Центра по изучению и борьбе с инфекционными заболеваниями при Университете Миннесоты Майкл Остерхольм.

Такие слова из уст обычно осторожных ученых звучат весьма пугающе. Тем более причины для повторения сюжета фильма «Двенадцать обезьян» весьма существенны. В Канаде исследователи в лабораторных условиях кормили подопытных приматов оленьим ХИЗ-мясом. Итоги весьма плачевные: у макак зафиксировали неврологические нарушения, что весьма похоже на первые симптомы «зомбификации».

Американский зомбикалипсис

Самое страшное — это неизвестность. Неизвестно, как олени заражаются прионами, неизвестно, какое количество их мяса может стать убийственной дозой, неизвестно, возможно ли эффективно бороться с прионами — их не берут даже сверхвысокие температуры.

Наконец, неизвестно, сколько людей уже употребило инфицированное мясо в пищу — это могут быть тысячи или даже десятки тысяч человек. Зомби-олени зафиксированы в почти половине американских штатов, нередко их обнаруживают в тех районах, где на животных ведется постоянная охота. Жители американской глубинки идут в лес вовсе не ради развлечения, для многих из них дичь — важный источник пропитания.

Поскольку болезнь не проявляется годами, человек с богатой фантазией может легко представить, как претворяются в жизнь сценарии фильмов о начале разрушающей цивилизацию эпидемии зомби. Но есть и повод для осторожного оптимизма.

В 2005 году в одном из лесных районов штата Нью-Йорк свыше 200 человек были накормлены блюдами из инфицированного мяса оленей, передает USA Today . По нелепому стечению обстоятельств мясо проверили на ХИЗ уже после того, как оно попало на стол. Около 80 человек из числа возможных «зомби» решились на эксперимент: в течение шести лет за ними наблюдали медики и ученые. Они не отметили ни одного случая смерти от страшной болезни.

Впрочем, эксперты предупреждают скептиков: коровье бешенство тоже долгое время считалось неопасным для людей. Однако в 1996 году впервые была зафиксирована смерть пациента, употребившего мясо «бешеной коровы». С тех пор болезнь унесла сотни жизней, а противоядие от нее до сих пор не найдено.

Пока единственный способ борьбы с «зомби-чумой» — диагностика. Ученые предлагают использовать нанотехнологии для создания портативного тестера для почти мгновенной проверки оленей на заражение. Разработка подобного аппарата обойдется примерно в два миллиона долларов.