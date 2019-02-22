Подробности смертельной зомби‐эпидемии в США 

Когда-то ожившие трупы-каннибалы были одними из самых кошмарных кинообразов. Сегодня зомби стали популярными героями компьютерных игр и уличных фестивалей — их практически перестали бояться. А зря, ведь они действительно существуют и представляют угрозу для человечества.
Эта болезнь была открыта более полувека назад, но число зараженных ей особей только недавно стало серьезно беспокоить экспертов. С начала года загадочный вирус распространился по территории 24 штатов США, его жертвами стали тысячи умерших в мучениях оленей.
О людях речи не идет. Пока. Специалисты по заразным заболеваниям бьют тревогу и просят жителей штатов, охваченных «зомби-чумой», быть крайне осторожными и не употреблять в пищу подозрительное мясо.
Что происходит
Как и болезнь Крейтцфельдта — Якоба (более известна как коровье бешенство), смертельный олений вирус связывают с чудовищно опасными патогенами, которые называются прионы. Попадая в организм, прионы приводят к мутации нормальных белков и запускают механизм самоуничтожения клеток организма.
Другое название вируса — хроническое истощающее заболевание (ХИЗ). Поражая головной и спинной мозг животного, он приводит к потере координации, падению веса и росту агрессии. Звучит знакомо? Охотники, сталкивавшиеся с зомби-оленями, уверяют, что те действительно похожи на оживших мертвецов — естественно, парнокопытных и рогатых.
«Это инфекционное неврологическое заболевание вызывает дегенерацию мозга, приводит к истощению, своеобразному поведению, потере функций организма и в конечном счете к смерти», — описывают его исследователи из Государственного университета Колорадо.
Самое страшное в этой заразе — практически стопроцентная летальность. От заражения до появления первых симптомов могут пройти годы, но животное с самого начала практически обречено. Ситуация осложняется тем, что зараза потенциально может передаваться людям. Во всяком случае, так утверждают дипломированные специалисты.
«Существует вероятность того, что в ближайшие годы будут задокументированы случаи заражения ХИЗ, причем они будут связаны с употреблением зараженного мяса. Вполне возможно, что это будут не изолированные случаи, а весьма большое число», — утверждает глава Центра по изучению и борьбе с инфекционными заболеваниями при Университете Миннесоты Майкл Остерхольм.
Такие слова из уст обычно осторожных ученых звучат весьма пугающе. Тем более причины для повторения сюжета фильма «Двенадцать обезьян» весьма существенны. В Канаде исследователи в лабораторных условиях кормили подопытных приматов оленьим ХИЗ-мясом. Итоги весьма плачевные: у макак зафиксировали неврологические нарушения, что весьма похоже на первые симптомы «зомбификации».
Американский зомбикалипсис
Самое страшное — это неизвестность. Неизвестно, как олени заражаются прионами, неизвестно, какое количество их мяса может стать убийственной дозой, неизвестно, возможно ли эффективно бороться с прионами — их не берут даже сверхвысокие температуры.
Наконец, неизвестно, сколько людей уже употребило инфицированное мясо в пищу — это могут быть тысячи или даже десятки тысяч человек. Зомби-олени зафиксированы в почти половине американских штатов, нередко их обнаруживают в тех районах, где на животных ведется постоянная охота. Жители американской глубинки идут в лес вовсе не ради развлечения, для многих из них дичь — важный источник пропитания.
Поскольку болезнь не проявляется годами, человек с богатой фантазией может легко представить, как претворяются в жизнь сценарии фильмов о начале разрушающей цивилизацию эпидемии зомби. Но есть и повод для осторожного оптимизма.
В 2005 году в одном из лесных районов штата Нью-Йорк свыше 200 человек были накормлены блюдами из инфицированного мяса оленей, передает USA Today. По нелепому стечению обстоятельств мясо проверили на ХИЗ уже после того, как оно попало на стол. Около 80 человек из числа возможных «зомби» решились на эксперимент: в течение шести лет за ними наблюдали медики и ученые. Они не отметили ни одного случая смерти от страшной болезни.
Впрочем, эксперты предупреждают скептиков: коровье бешенство тоже долгое время считалось неопасным для людей. Однако в 1996 году впервые была зафиксирована смерть пациента, употребившего мясо «бешеной коровы». С тех пор болезнь унесла сотни жизней, а противоядие от нее до сих пор не найдено.
Пока единственный способ борьбы с «зомби-чумой» — диагностика. Ученые предлагают использовать нанотехнологии для создания портативного тестера для почти мгновенной проверки оленей на заражение. Разработка подобного аппарата обойдется примерно в два миллиона долларов.