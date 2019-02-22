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Лечение от гриппа обернулось потерей памяти 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Cтраница Clair Bennett в Facebook
Жительнице Великобритании приходится регулярно вести дневник с детальным распорядком дня из-за потери памяти от энцефалита. Об этом пишет таблоид The Mirror.
Клэр Беннетт (Clair Bennett) из английского города Суонли, графство Кент, долгое время работала тестировщиком веб-сайтов. В январе 2015 года девушка пожаловалась на сильные головные боли и приступы лихорадки. Врачи решили, что у 29-летней пациентки симптомы гриппа, прописали ей парацетамол и отправили домой.
Спустя несколько дней состояние британки значительно ухудшилось. Клэр не появилась на работе, а когда коллега навестила ее дома, не могла определить страну, в которой находится. Девушка выглядела потерянной, чем изрядно напугала своего отца. Ее поместили в лондонскую больницу с подозрением на энцефалит.
Первое время пребывания в медицинском центре Клэр с трудом узнавала родителей. Пройдя серьезное медикаментозное лечение, британка начала вспоминать события из прошлого и признавать родных. Ее выписали через две недели, но было очевидно, что память пациентки серьезно повреждена.
«Пострадала ее кратковременная память. Иногда друзья приходили к ней в гости, и спустя время она об этом забывала, — рассказывает 60-летний мужчина. — А однажды утром она спустилась на первый этаж, пошатываясь, будто в любую секунду может упасть». Тогда отец отправил Клэр в местную больницу, где ей снова диагностировали энцефалит.
В клинике она провела более двух месяцев, и с каждым днем ее кратковременная память ухудшалась. После систематических обследований врачи заключили, что память не восстановится. Сейчас Клэр находится под присмотром специалистов и ежедневно ведет дневник, где записывает детальный план на день, чтобы не забыть принять душ и поесть. «Если ты диктуешь ей номер и просишь повторить его через десять минут, дело даже не в том, что она не сможет вспомнить. Она забудет, что ее в принципе о чем-то просили», — объясняет отец.
Клэр заявила, что, несмотря на потерю памяти, она «берет от жизни по максимуму и остается позитивной». Во всемирный день энцефалита, 22 февраля, она попросила своего отца рассказать СМИ ее историю, чтобы люди узнали о последствиях этого недуга.
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