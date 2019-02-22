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Врач прооперировал россиянку без наркоза 

Lenta.ru 2 часа назад
Хирург областной клинической больницы в Тюмени сделал операцию на колене женщине, не дождавшись действия наркоза. Об этом в своем Telegram рассказал сын пострадавшей Олег Коржанов.
«Маме наживую без анестезии отломали спицу. Сказали, что анестезии нет. Средневековье. Она кричала на всю больницу», — написал он, добавив, что перед операцией женщине поставили укол лидокаина и начали операцию со словами «Другого нет, терпите».
Позднее он рассказал изданию Znak, что в середине января его мать раздробила коленную чашечку, и врачи вставили в колено спицы для сращивания костей (остеосинтез по Веберу). Позже одна из спиц приняла неправильное положение, и пациентку из поликлиники направили в больницу, где ортопед из приемного отделения «почему-то не отправил ее в стационар, а провел операцию самостоятельно».
В областном минздраве изданию отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.
В декабре 2018 года в Китае хирург заставил пациента заплатить ему посреди операции и отказывался продолжать процедуру до получения денег. Воспользовавшись тем, что мужчина находился под действием препаратов для местной анестезии, врач заявил ему, что тот столкнется с проблемами в будущем, если прямо сейчас не решится на дорогостоящую процедуру.
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