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Найдены гены алкоголизма 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Алкоголизм может развиваться не из-за особенностей характера человека, а по причине наличия определенных мутаций в генах, считают ученые из Норвегии.
В научно-технологическом университете норвежского города Тронхейм выявили около 500 геномутаций, развивающих вредные привычки, передает РИА «Новости».
Норвежские генетики выяснили, что в геноме человека происходят мутации, отвечающие за переработку веществ и работу структур мозга, стимулирование которых приводит к наслаждению. Так, тяжелый алкоголизм связан с мутациями гена PDRM2, управляющим развитием клеток мозга, а пристрастие к сладкому зависит от мутаций гена KLB, отвечающим за реакциями нервной системы на сладкую пищу.
Сообщается, что новые открытия подтолкнули врачей к разработке вакцин, влияющих на участки ДНК и связанных с ними частей мозга и избавляющих алкоголиков от пагубной привычки.
В прошлом году американские генетики выяснили, как генетические факторы влияют на продолжительность жизни у мужчин и женщин.
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