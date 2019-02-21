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Названы основные причины смерти мужчин в России 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Болезни системы кровообращения — основная причина, из-за которой в России умирают мужчины трудоспособного возраста.
Согласно статистике Росстата, мужчины в России чаще всего умирают от болезней кровообращения. Об этом сообщает RT.
В 2017 году от таких заболеваний скончались около 102 тысяч мужчин трудоспособного возраста (16-29 лет). К болезням системы кровообращения, в частности, относятся инфаркт миокарда и инсульт.
На втором месте оказались смерти от внешних причин — ДТП, нападений и несчастных случаев (86,9 тысяч человек). Еще примерно 42 тысячи умерли от новообразований.
Более 26 тысяч мужчин поразили болезни органов пищеварения, чуть меньше 20 тысяч скончались от инфекционных и паразитарных болезней, еще 12 тысяч умерли от болезней органов дыхания.
Как заявила 7 февраля министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова, примерно 70% смертей трудоспособных мужчин связано с употреблением спиртных напитков.
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Новости , Болезни и лекарства , ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА , Росстат
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