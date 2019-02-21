Названы основные причины смерти мужчин в России

Болезни системы кровообращения — основная причина, из-за которой в России умирают мужчины трудоспособного возраста.

Согласно статистике Росстата , мужчины в России чаще всего умирают от болезней кровообращения. Об этом сообщает RT.

В 2017 году от таких заболеваний скончались около 102 тысяч мужчин трудоспособного возраста (16-29 лет). К болезням системы кровообращения, в частности, относятся инфаркт миокарда и инсульт.

На втором месте оказались смерти от внешних причин — ДТП, нападений и несчастных случаев (86,9 тысяч человек). Еще примерно 42 тысячи умерли от новообразований.

Более 26 тысяч мужчин поразили болезни органов пищеварения, чуть меньше 20 тысяч скончались от инфекционных и паразитарных болезней, еще 12 тысяч умерли от болезней органов дыхания.