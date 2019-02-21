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Названа основная причина смерти мужчин в России 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Об этом свидетельствует статистика Росстата, с которой ознакомился RT.
По этой причине в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет). К болезням системы кровообращения в частности относятся инфаркт миокарда и инсульт.
От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).
Болезни органов пищеварения поразили более 26 тыс. мужчин, чуть меньше 20 тыс. умерли от инфекционных и паразитарных болезней, ещё 12 тыс. скончались от болезней органов дыхания.
Всего в 2017 году в России умерли 317,5 тысяч мужчин трудоспособного возраста.
7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
При этом Скворцова отметила тенденцию к снижению числа смертельных исходов, связанных с употреблением алкоголя, благодаря уменьшению объёма суррогатной продукции.
RT на русском: последние новости
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Новости , ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА , Росстат
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