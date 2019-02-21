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Будущие врачи могут остаться должны государству 

Аргументы Недели + ещё 13 1 час назад
Валентина Матвиенко решила, что проблему с дефицитом медицинских работников в сельских поликлиниках можно решить путём заключения госконтрактов с молодыми специалистами.
Матвиенко подчеркнула, что одной из основных проблем современного здравоохранения является дефицит кадров, передаёт РИА Новости. Также спикер Совфеда отметила, что будущие врачи учатся не 4 или 5 лет, как большинство специалистов в стране, а 8 или даже 9. При этом многие из них получают в ВУЗах бюджетные места. Учитывая это, Матвиенко решила, что было бы разумно заключать с выпускниками медицинских ВУЗов госконтракты на обязательную отработку.
«Если специалист получил образование за свои средства, это его выбор. Но если было получено государственное образование, может быть, заключать государственный контракт, который бы обязывал молодого специалиста отрабатывать определенный срок в медицине, чтобы вернуть те средства, которые были потрачены на его образование»,
— сказала она.
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Новости , Видео , ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО , Совет Федерации , РИА Новости
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