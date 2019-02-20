Поддельные лекарства заполонили интернет 

Сейчас купить в Интернете можно всё что угодно, в том числе лекарства. Но, заказывая медикаменты в онлайн-аптеке, стоит быть начеку: проведённая в Москве и Подмосковье проверка Росздравнадзора показала, что 70 процентов доставляемых из виртуальных аптек лекарств — поддельные. В ходе проверки специалисты заказали препараты на 700 сайтах, а затем отправили их в лабораторию. Отмечается, что сегодня подделки стали настолько качественными, что их сложно отличить от настоящих, при этом фейковые медикаменты представлены в разных ценовых категориях и разных терапевтических группах.