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Поддельные лекарства заполонили интернет 

Рамблер 1 час назад
Сейчас купить в Интернете можно всё что угодно, в том числе лекарства. Но, заказывая медикаменты в онлайн-аптеке, стоит быть начеку: проведённая в Москве и Подмосковье проверка Росздравнадзора показала, что 70 процентов доставляемых из виртуальных аптек лекарств — поддельные. В ходе проверки специалисты заказали препараты на 700 сайтах, а затем отправили их в лабораторию. Отмечается, что сегодня подделки стали настолько качественными, что их сложно отличить от настоящих, при этом фейковые медикаменты представлены в разных ценовых категориях и разных терапевтических группах.
Новости , Видео , Росздравнадзор
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