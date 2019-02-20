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Путин подсчитал нуждающихся в уходе больных россиян 

Lenta.ru + ещё 3 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В России необходимо ускорить принятие поправок в законодательство, касающихся организации паллиативной помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному cобранию. Трансляция доступна на YouTube.
«В ней нуждаются до 800 тысяч человек, может быть, и миллион», — сказал он.
Глава государства отметил, что в закон о паллиативной помощи после его принятия планируется внести изменения «с учетом правоприменения». Также к этой работе привлекут волонтеров в качестве экспертов.
«Обязательно [внесем коррективы], учитывая позицию волонтеров, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворительных, всех, кто давно от сердца занимается оказанием паллиативной помощи», — сказал он.
Путин подчеркнул, что в России необходимо в корне изменить систему помощи и долгосрочного ухода за больными на дому. В качестве возможных мер решения проблемы он назвал усиление патронажной службы и помощь родственникам больного со стороны властей.
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Новости , Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН
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