Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа опасность популярного средства от старения 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о возможной опасности переливания плазмы молодой крови для продления жизни и лечения таких возрастных заболеваний, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, рассеянный склероз и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам представителей ведомства, доказанного клинического эффекта от переливания плазмы крови от молодых доноров для лечения, смягчения или предотвращения этих состояний нет, однако имеются риски, связанные с использованием любых продуктов на основе плазмы.
Управление также рассмотрит вопрос о принятии мер, направленных против компаний, злоупотребляющих доверием пациентов и ставящих их здоровье под угрозу из-за лечения с недоказанной эффективностью и безопасностью. Инфузии плазмы могут повысить риск возникновения инфекций, аллергических реакций, а также проблем с дыханием и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.
Плазма является жидким компонентом крови и содержит различные белки, включая те, что помогают крови свернуться. Переливание плазмы используется для повышения уровня белков крови при их острой нехватке.
В 2016 году сообщалось, что компания Ambrosia планирует изучить омолаживающее действие плазмы молодых людей, которую будут переливать добровольцам в возрасте от 35 лет. Всего в эксперименте будут участвовать 600 человек, которые заплатят за это 8 тысяч долларов. Метод основан на результатах исследования парабиоза на мышах, в котором кровеносные системы старых и молодых животных объединялись.
Последние новости
Россия впервые показала испытания «Посейдона» Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны Бывший командующий армией ДНР нашелся в одиночестве в московском метро
Комментарии
Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение