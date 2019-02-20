Названа опасность популярного средства от старения

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о возможной опасности переливания плазмы молодой крови для продления жизни и лечения таких возрастных заболеваний, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, рассеянный склероз и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам представителей ведомства, доказанного клинического эффекта от переливания плазмы крови от молодых доноров для лечения, смягчения или предотвращения этих состояний нет, однако имеются риски, связанные с использованием любых продуктов на основе плазмы.

Управление также рассмотрит вопрос о принятии мер, направленных против компаний, злоупотребляющих доверием пациентов и ставящих их здоровье под угрозу из-за лечения с недоказанной эффективностью и безопасностью. Инфузии плазмы могут повысить риск возникновения инфекций, аллергических реакций, а также проблем с дыханием и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Плазма является жидким компонентом крови и содержит различные белки, включая те, что помогают крови свернуться. Переливание плазмы используется для повышения уровня белков крови при их острой нехватке.

В 2016 году сообщалось, что компания Ambrosia планирует изучить омолаживающее действие плазмы молодых людей, которую будут переливать добровольцам в возрасте от 35 лет. Всего в эксперименте будут участвовать 600 человек, которые заплатят за это 8 тысяч долларов. Метод основан на результатах исследования парабиоза на мышах, в котором кровеносные системы старых и молодых животных объединялись.